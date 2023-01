Feuerwehr in Neukölln angegriffen - Mann wirft Holzlatte Erneut ist es in Berlin-Neukölln zu einem tätlichen Angriff auf ein Auto der Feuerwehr gekommen. Ein junger Mann warf am Montagabend in der Hermannstraße ein... dpa

Berlin -Erneut ist es in Berlin-Neukölln zu einem tätlichen Angriff auf ein Auto der Feuerwehr gekommen. Ein junger Mann warf am Montagabend in der Hermannstraße eine Holzlatte in Richtung des Feuerwehrfahrzeugs, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Mann und ein Begleiter hatten der Feuerwehr zuvor gewunken, die Besatzung fuhr daraufhin langsamer. Nach der Tat flohen die beiden Männer. Feuerwehrleute suchten nach ihnen, stellten einen und übergaben ihn der Polizei.