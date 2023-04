Feuerwehr löscht Brand in Berlin-Rummelsburg: Ein Verletzter

Im Berliner Ortsteil Rummelsburg wurde eine Person bei einem Wohnungsbrand verletzt. Zehn weitere wurden in Sicherheit gebracht.

Bei einem Kellerbrand eines Wohnhauses in der Wönnichstraße im Berliner Ortsteil Rummelsburg ist am Sonntagabend eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr Berlin auf Twitter mitteilt, musste sie in die Klinik transportiert werden.

Insgesamt brachten die 46 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr neun Personen über die Drehleiter und eine Person über ein Baugerüst in Sicherheit. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.