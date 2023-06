Feuerwehr nach Gewitter: Einsatzlage weitestgehend ruhig

Die Feuerwehren in Brandenburg berichten nach dem Gewitter in der Nacht zu Freitag von einer ruhigen Einsatzlage. Es sei bei weitem nicht so schlimm wie erwa...

Potsdam -Die Feuerwehren in Brandenburg berichten nach dem Gewitter in der Nacht zu Freitag von einer ruhigen Einsatzlage. Es sei bei weitem nicht so schlimm wie erwartet, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle in Cottbus. Die anderen Leitstellen sprachen teilweise von einem „verschwindend geringen“ wetterbedingten Einsatzaufkommen. In einigen Fällen rückten die Feuerwehren unter anderem wegen umgestürzter Bäume, abgeknickter Äste und vollgelaufener Keller aus.

Am Donnerstagabend und der Nacht zu Freitag waren vereinzelt Unwetter und Starkregen über Brandenburg gezogen. Der Deutsche Wetterdienst sprach für einige Bereiche Unwetterwarnungen aus. Die Meteorologen hatten gebietsweise Niederschläge von 40 Litern pro Quadratmetern pro Stunde und Windgeschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer angekündigt.