Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln ist am Freitagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Berliner Zeitung von vor Ort erfuhr kam der Unfallwagen in einer Tempo-30-Zone aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und krachte in einen asiatischen Imbiss.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Unfall gegen 7 Uhr auf dem Buckower Damm im Ortsteil Buckow. Dabei wurde der Renault Twingo des Unfallopfers bei der Kollision schwer beschädigt. Der Fahrer konnte von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalls war der Buckower Damm am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt.