Mann in Neukölln durch Messerstich schwer verletzt

Einsatzkräfte am Tatort. In Neukölln wurde ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt.

Einsatzkräfte am Tatort. In Neukölln wurde ein Mann durch einen Messerstich schwer verletzt. Morris Pudwell

In der Nacht ist es gegen 1 Uhr zu einer Messerattacke in Berlin-Neukölln gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort wurde ein Mann in der Siegfriedstraße niedergestochen. Wie die Polizei am Mittag erklärte, handelte es sich bei dem mutmaßlichen Opfer um einen 20-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzt ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei sperrte sowohl den Gehweg als auch ein Treppenhaus ab. Der Täter konnte flüchten, eine Nahbereichsfahndung blieb zunächst erfolglos. Von der Polizei heißt es dazu, dass ein 19-Jähriger tatverdächtig ist. Der Heranwachsende hat sich in den Morgenstunden selbst auf einem Polizeiabschnitt gestellt. Ein Kommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei gab familiäre Hintergründe als Auslöser der Attacke an.