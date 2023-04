Brand in Berlin: Feuerwehr rettet Hund, Katze und ihre Herrchen

In Berlin-Weißensee brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr rückte aus und rettete Bewohner sowie Haustiere.

In Berlin-Weißensee ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Mehrere Personen und Vierbeiner mussten evakuiert werden.

Bewohner der Parkstraße wurden laut einem Bericht von vor Ort gegen 2 Uhr von ausgelösten Rauchmeldern aus dem Schlaf gerissen. Nach den Angaben war der Hausflur bereits verraucht, als die Feuerwehr eintraf. Zu diesem Zeitpunkt standen bereits mehrere Hausbewohner an den Fenstern. Nach ersten Erkenntnissen wurden sechs Menschen, ein Hund und eine Katze gerettet.

Feuer in Berlin-Weißensee war wohl Kellerbrand

Vier Personen wurden über die Drehleiter aus dem Brandhaus evakuiert. Eine Frau sowie ein Vierbeiner konnten mithilfe der Feuerwehr über eine Steckleiter entkommen. Ein weiterer Bewohner wurde über das Treppenhaus mit einer Fluchthaube in Sicherheit gebracht.

Rauch steigt aus dem Mehrfamilienhaus auf. Morris Pudwell

Ein Fachkommissariat der Polizei ermittelt nun zur Brandursache. Nach ersten Informationen sollen Kellerverschläge gebrannt haben.