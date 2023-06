Verbranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Neukölln aus

Am Donnerstagabend löste ein Mann einen Feuerwehreinsatz in einem Neuköllner Wohngebiet aus – er vergaß wohl sein Essen auf dem Herd.

In Berlin-Neukölln ist es am Donnerstag gegen 20.20 Uhr zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei gekommen. Nach einem Bericht von vor Ort gerieten zuvor Lebensmittel in einem Kochtopf in Brand.

Beamte der Berliner Polizei trafen zuerst am Einsatzort ein und mussten den Anwohner laut den Angaben zwingen, die Wohnung zu verlassen. Der Mann war offenbar betrunken und soll Widerstand geleistet haben. Er wurde daraufhin in einem Rettungswagen behandelt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.