Feuerwehr warnt vor Betreten der Eisflächen Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat viele Gewässer in Berlin und Brandenburg zufrieren lassen und am Wochenende Menschen aufs Eis gelockt. Bislang habe e... dpa

Berlin/Potsdam -Der Dauerfrost der vergangenen Tage hat viele Gewässer in Berlin und Brandenburg zufrieren lassen und am Wochenende Menschen aufs Eis gelockt. Bislang habe es in der Hauptstadt keine Unfälle durch Einbrüche in Eisflächen gegeben, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagnachmittag. Man solle jedoch keine Gewässer betreten, die nicht offiziell dafür freigegeben sind. „Bitte auf keinen Fall zugefrorene Fließgewässer betreten“, sagte der Sprecher. Ein Einbruch könne dort lebensgefährlich sein, wenn man unter die Eisfläche gezogen werde.