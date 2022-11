Feuerwehr warnt vor Risiken in Advents- und Weihnachtszeit Die Berliner Feuerwehr hat vor Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit gewarnt und zu Vorsicht beim Umgang mit Feuer gemahnt. Jedes Jahr ereigneten ... dpa

Berlin -Die Berliner Feuerwehr hat vor Brandgefahren in der Advents- und Weihnachtszeit gewarnt und zu Vorsicht beim Umgang mit Feuer gemahnt. Jedes Jahr ereigneten sich zahlreiche Brände von Adventskränzen, Adventsgestecken und Weihnachtsbäumen. In wenigen Minuten könnten sich kleine Flammen zu einem ausgedehnten Zimmerbrand entwickeln, betonte die Feuerwehr am Donnerstag. Daraus könne Lebensgefahr entstehen.