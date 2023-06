Wohl wieder Brandstiftung vor der JVA Moabit: Autos gehen in Flammen auf

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zu Freitag zur JVA Moabit aus. Der aktuelle Einsatz reiht sich dabei in eine Serie von mutmaßlichen Brandstiftungen ein.

Wieder brannten in der Nacht zu Freitag Autos gegenüber der JVA Moabit Autos. Morris Pudwell

Vor der Justizvollzugsanstalt Moabit (JVA) haben in der Nacht zu Freitag wieder mehrere Autos gebrannt. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der mutmaßliche Täter gegen 2.30 Uhr zu. Insgesamt brannten drei Autos, zwei Kleinwagen und ein Kleintransporter, direkt gegenüber von der JVA Moabit in der Straße Alt-Moabit, heißt es in einem Bericht von vor Ort.

Die Feuerwehr löschte, trotzdem beschädigte das Feuer zwei weitere Wagen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein mutmaßlicher Brandstifter vor Ort tätig wird. In unregelmäßigen Abständen fangen Autos gegenüber von der JVA Moabit Feuer. Offenbar haben auch Fahrzeuge von JVA-Angestellten gebrannt.