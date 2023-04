Feuerwehreinsatz in Berlin-Mariendorf: Vier Menschen nach Brand verletzt

Die Berliner Feuerwehr musste am Donnerstagmorgen wegen eines Kellerbrandes zum Mariendorfer Damm ausrücken. Vier Menschen wurden in die Klinik gebracht.

Wegen eines großflächigen Kellerbrandes in Berlin-Mariendorf hat die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mehrere Menschen aus einem Wohnhaus gerettet, vier Personen mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz ist inzwischen beendet.

Wie ein Sprecher der Berliner Zeitung auf Anfrage sagte, wurden zehn Personen aus dem Haus am Mariendorfer Damm über Drehleitern und vier Personen über das Treppenhaus in Sicherheit gebracht. 71 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Warum der Keller auf insgesamt 60 Quadratmetern brannte, ist unklar. Die Polizei Berlin ermittelt zur Ursache.