Feuerwehreinsatz in Neukölln: Silizium-Batterien explodieren in Wohnung In einer Wohnung in der Aronsstraße in Berlin-Neukölln kommt es zur Explosion und zum Brand. Die Feuerwehr rettet sechs Mieter. Eine Person muss in die Klinik. Christian Gehrke / pud

Nach der Explosion und dem Feuer in der Aronsstraße in Berlin-Neukölln musste mindestens eine Person in ein Krankenhaus gebracht werden. Morris Pudwell