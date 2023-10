Feuerwehreinsatz in Berlin-Neukölln: Zigarettenfabrik brennt

In Berlin-Neukölln hat es am Donnerstagabend einen Brand in einer Zigarettenfabrik gegeben. Nach ersten Erkenntnissen von vor Ort soll es gegen 20.45 Uhr zu einem Feuer in der Produktionsstätte in der Neuköllnischen Allee gekommen sein. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand offenbar löschen.

Die Brandursache ist bisher nicht bekannt. Den Angaben zufolge drang womöglich Rauch durch eine Abluftanlage ins Freie. Die Haberstraße war zwischen Neuköllnische Allee und Bergiusstraße rund 60 Minuten für den Straßenverkehr gesperrt.