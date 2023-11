Drei Kellervorschläge haben in Oberschöneweide in der Nacht zu Mittwoch gebrannt. Wie die Berliner Feuerwehr auf X, ehemals Twitter, mitteilte, brach das Feuer im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Wilhelminenhofstraße/Edisonstraße aus.

#Brandbekämpfung in #Oberschöneweide.

In der #Wilhelminenhofstraße brannten 3 Kellerverschläge eines Wohn-& Geschäftsgebäudes. 20 Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet-unverletzt. Der Brand wurde mit 8 PA und einem C-Rohr gelöscht. Wir waren mit 71 Einsatzkräften vor Ort. pic.twitter.com/wTtFRCEbvY — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 8, 2023

Ein Intensivtransporthubschrauber (ITH) landete unweit der Einsatzstelle, da anfangs zwei Bewohner vermisst wurden und davon ausgegangen wurde, dass diese schwer verletzt sein könnten, dies bestätigte sich jedoch nicht. 20 Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet – von ihnen wurde keiner verletzt. Jedoch sei ein Feuerwehrmann verletzt worden, weil Rauch durch seine Atemschutzmaske drang.

Zwischenzeitlich wurde eine Tram zur Sichtungsstelle für Verletzte umfunktioniert, der Tram- und Busverkehr war daher für mehrere Stunden unterbrochen. Die Feuerwehr war mit 71 Einsatzkräften vor Ort. Zur Ursache des Brandes ist noch nichts bekannt, es wird aber von Brandstiftung ausgegangen.