Auf dem Recyclinghof der Stadtreinigung in Berlin-Britz ist am Dienstagmorgen ein Brand in einem Sperrmüllbunker ausgebrochen. Nach RBB-Informationen sollen in der Gradestraße Qualmwolken aufsteigen.

#Brandbekämpfung in der #Gradestraße in #Britz.

Wir sind mit 65 Einsatzkräften auf der Anfahrt oder bereits vor Ort. Update folgt. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Feuerwehr ist derzeit mit etwa 65 Einsatzkräften vor Ort und warnte vor Rauchentwicklung. Anwohner sollen die Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abstellen. Zudem soll das betroffene Gebiet gemieden werden, hieß es weiter. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.