In Berlin-Mitte ist die Feuerwehr derzeit im Großeinsatz. Im Hotel Dom Aquaree ist das Aquarium offenbar explodiert – Verletzte und Sperrungen.

Großeinsatz in Mitte: Aquarium offenbar explodiert, Wassermassen auf der Straße

Am Freitagmorgen ist die Feuerwehr am Hotel Dom Aquaree mit 100 Kräften im Großeinsatz. Wie die Einsatzkräfte auf Twitter mitteilten, ist das Aquarium beschädigt und läuft aus. Die Ursache ist derzeit unklar. Der Ort befindet sich ganz in der Nähe des Berliner Alexanderplatzes.

Wie die Berliner Feuerwehr auf Nachfrage der Berliner Zeitung mitteilte, wurden zwei Personen verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Menschen stehen im Nahbereich des Hotels. Einsatzkräfte sind vor Ort. Morris Pudwell

Aufnahmen von vor Ort zeigen, dass Personen offenbar von den Einsatzkräften evakuiert worden sind. Ein Feuerwehrsprecher teilte mit, dass die Wassermassen womöglich auch in die Tiefgarage gelaufen sind.

Aufnahmen zeigen Ausmaß der Schäden

Ein Hotelgast teilte am Morgen ein Video auf Twitter. Demnach ist das große Aquarium in der Nacht offenbar explodiert. Ob die Tiere gerettet werden konnten, ist derzeit unklar. Ein Reporter vor Ort konnte Aufnahmen eines Hotelgasts sichten, die das Ausmaß des Schadens zeigen. Demnach ist das 16 Meter hohe Aquarium komplett beschädigt. Die gläsernen Fahrstühle sind ebenso zerstört.

Eine Handyaufnahme zeigt das kaputte Aquarium. Morris Pudwell

In dem Gebäudekomplex namens DomAquarée befindet sich unter anderem das Großaquarium Sea Life und der sogenannte AquaDom. Wie es im DomAquarée-Internetauftritt heißt, ist der AquaDom das „größte freistehende zylindrische Aquarium der Welt“ und sei bis Sommer 2020 umfassend modernisiert worden.

Der Nahbereich ist abgesperrt. Es liegen Trümmerteile auf der Fahrbahn. Morris Pudwell

Straßensperrungen in Mitte

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin teilte am Morgen mit, dass die Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden ab der Spandauer Straße gesperrt ist. „Es gibt extrem viel Wasser auf der Fahrbahn. “