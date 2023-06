In Berlin-Neukölln brach am Montagmorgen in der Saalestraße ein Feuer in einem Haus aus. Auch ein Pflegeheim wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In Berlin-Neukölln hat am Montagmorgen in der Saalestraße ein Haus gebrannt, in dem sich eine Pflegeeinrichtung befindet. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter schreibt, brach das Feuer in einer Küche eines Apartments aus. Das Pflegeheim befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft.

Der Notruf ging um 9 Uhr ein, zwei Stunden später war das Feuer gelöscht. 65 Menschen wurden von einem Notarzt gesichtet, eine Person wurde leicht verletzt. 72 Feuerwehrleute waren insgesamt im Einsatz. Die genaue Brandursache ist noch unklar.