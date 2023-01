Feuerwehreinsatz: Christine Lambrechts Adventskranz geht in Flammen auf

Auch im Privatleben der noch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht läuft es offenbar nicht rund. Am Sonntag brannte es in ihrer Wohnung in Friedrichshain.

Bei der scheidenden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat es am Sonntag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Offenbar war der Adventskranz in ihrer Wohnung in Berlin-Friedrichshain in Flammen aufgegangen.

Christine Lambrecht behält die Nerven und löscht selbst

Wie die B.Z berichtet, meldeten Zeugen am Sonntagmittag gegen 13.50 Uhr „eine Rauchentwicklung“. Dabei soll es sich um die Privatwohnung von Christine Lambrecht gehandelt haben. Über 40 Feuerwehrleute wurden zu dem Hochhaus alarmiert, um den Brand zu löschen. Jedoch konnte die Ministerin die Flammen wohl eigenhändig löschen, sodass schließlich nur noch ein Löschfahrzeug der Berliner Feuerwehr ausrückte.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr öffneten nur die Fenster im Hausflur, damit der Qualm entweichen konnte. Verletzt wurde niemand.