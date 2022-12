Feuerwehrleute protestieren für bessere Arbeitsbedingungen Einige Dutzend Feuerwehrleute haben vor dem Roten Rathaus in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Sie entzündeten am Sonntagnachmittag in einer... dpa

Berlin -Einige Dutzend Feuerwehrleute haben vor dem Roten Rathaus in Berlin für bessere Arbeitsbedingungen protestiert. Sie entzündeten am Sonntagnachmittag in einer Tonne ein Feuer, das bis zum späten Abend lodern sollte. Die Berliner Feuerwehr habe mit stetig steigenden Einsatzzahlen, Personalmangel und einer wachsenden Belastung jedes einzelnen Kollegen zu kämpfen, sagte der Vorsitzende der Initiative „BerlinBrennt“, Erik Herbote. Folge sei eine Erhöhung des Krankenstandes, was das Problem verschärfe.