Feuerwehrmann nach Brand in Flüchtlingsunterkunft verhaftet Das Reetdach der Unterkunft war völlig ausgebrannt. Ermittler gingen bei der Brandstiftung zunächst von einem politischen Hintergrund aus. Nun gilt ausregrec... dpa

Das Gebäude, in dem Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht waren, ist in der Nacht vom 19. zum 20.10.2022 komplett abgebrannt. Jens Büttner/dpa

Schwerin -Vier Wochen nach dem verheerenden Brand in einer von Ukrainern bewohnten Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar ist ein freiwilliger Feuerwehrmann aus der Region als Tatverdächtiger festgenommen worden. Das teilte am Mittwoch die Staatsanwaltschaft in Schwerin mit.