Cottbus - Zur Vorbereitung auf die Feuerwehrolympiade in Slowenien scheuen Lausitzer Feuerwehrsportler auch eisige Kälte nicht. Mehrere Trainingseinheiten absolviert das Spitzenteam des Kreisfeuerwehrverbands Spree-Neiße in der Kältekammer des Carl-Thiem-Klinikums (CTK) in Cottbus. Am späten Montagnachmittag war in den drei Kältekammern jeweils für eine Minute Bewegung bei Temperaturen von bis zu minus 110 Grad angesagt, wie eine Sprecherin des Klinikums am Dienstag sagte.

Die Sportlerinnen und Sportler wagten sich dafür im Bikini und Badehose in die Kälte, gleichzeitig aber auch mit Wollmütze und Handschuhen. Anschließend wurde im benachbarten Physiotherapieraum auch auf dem Ergometer trainiert.

Das Team Lausitz bereitet sich derzeit auf die Teilnahme an der Feuerwehrolympiade vom 17. bis 24. Juli im slowenischen Celje vor. Insgesamt neun Besuche in der Kältekammer gehören zum Trainingsplan. Die Bewegung bei tiefen Minustemperaturen soll die Leistungsfähigkeit der Sportler fördern.

Die Feuerwehrsportler haben damit bereits Erfahrung: Auch vor der Olympiade im österreichischen Villach 2017, bei der das Team vier Medaillen gewann, waren sie regelmäßig in der Kältekammer des Klinikums in Cottbus.

Bei den deutschen Feuerwehrmeisterschaften im thüringischen Mühlhausen wurde das Team Lausitz Anfang Juni bei den Frauen und bei den Männern in der Gesamtwertung Deutscher Meister. In Slowenien treten sie gegen internationale Konkurrenz in den Disziplinen 100-Meter-Hindernislauf, Hakenleitersteigen, Feuerwehrhindernisstaffel 4 x 100 Meter und Löschangriff nass an.