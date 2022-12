Fifa bestätigt: Bereits drei tote Journalisten bei der WM in Katar

Mehreren übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind es mittlerweile drei Journalisten, die während der Fußball-WM in Katar starben. Am Ende des WM-Spiels England gegen Frankreich wurde der Brite Roger Pearce in einer Livesendung für sein Lebenswerk geehrt. Sein Tod hatte zuvor in anderen Ländern nicht allzu viel Beachtung gefunden. Doch nun betätigte die Fifa seinen Tod. Zuvor war bekannt geworden, dass der US-Journalist Grant Wahl und der katarische Fotojournalist Khalid al-Misslam bei der WM ums Leben kamen.

Roger Pearce starb bereits am 21. November im Alter von 65 Jahren, nur fünf Wochen vor seiner Pensionierung. Sein Tod wurde von Moderator Mark Pougatch am Wochenende bekannt gegeben. „Wir haben eine sehr traurige Nachricht von hier aus Katar zu verkünden“, sagte Pougatch.

Fifa erweist drei verstorbenen Journalisten die letzte Ehre

„Unser technischer Direktor Roger Pearce, der bei seiner achten Weltmeisterschaft hier war, ist leider verstorben. Roger war eine hoch angesehene Persönlichkeit in der Sportübertragungsbranche. Für ITV war er maßgeblich an der logistischen Planung und Berichterstattung der Rugbyweltmeisterschaft, der Fußballweltmeisterschaft und der Europameisterschaft beteiligt“, so der Moderator weiter. Die ITV-Zuschauer waren von der Würdigung gerührt. Am Ende des Abspanns hinterließ der Sender noch einige emotionale Worte über das Leben von Pearce. Zur Todesursache war jedoch zunächst nichts bekannt.

Die Fifa hat nun allen Medienvertretern der Fußballweltmeisterschaft die Möglichkeit gegeben, den drei verstorbenen Journalisten die letzte Ehre zu erweisen. Fifa-Mediendirektor Bryan Swanson erklärte: „Nach dem tragischen Tod von Khalid al-Misslam, Roger Pearce und Grant Wahl während dieses Turniers legen wir in den Fifa-Medienzentren in allen verbleibenden Stadien Kondolenzbücher aus. Die Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihren Familien und Freunden.“