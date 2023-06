FIFA lässt bei Frauen-WM bunte Kapitänsbinden zu - Regenbogenbinden bleiben verboten

Die One-Love-Binde war bei der Männer-WM in Katar verboten

Der Weltverband FIFA hat am Freitag mitgeteilt, dass es den Spielführerinnen der Teams bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland diesen Sommer frei steht, bunte Armbinden zu tragen. Das war bei der Männer-WM in Katar noch anders. Das Verbot der One-Love-Binde hatte 2022 für hitzige Diskussionen gesorgt.

Erlaubt sind beim Turnier in Australien und Neuseeland diesen Sommer verschiedene Binden mit Botschaften beispielsweise für Inklusion. „Nach vielen offenen Gesprächen mit Beteiligten, inklusive der Mitgliedsverbände und Spielerinnen, haben wir entschieden, eine Reihe gesellschaftlicher Themen hervorzuheben - von Inklusion zu Gendergleichberechtigung, von Frieden bis zum Ende des Hungers, von Bildung bis zu häuslicher Gewalt - während aller 64 Spiele bei der Frauen-WM“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Das deutsche Team hatte sich für Regenbogen-Binden eingesetzt

Die Binden sind an die bei der Männer-WM noch verbotene One-Love-Binde angelehnt. Binden in den klassischen Regenbogenfarben aber bleiben verboten. Dafür hatte sich unter anderen das deutsche Team um Kapitänin Alexandra Popp zuletzt eingesetzt.