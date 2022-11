Film „Terminal“: Von Tom Hanks gespielter Flughafen-Gestrandeter ist tot 

Er war die Inspiration für den von Tom Hanks gespielten Flughafen-Gestrandeten in dem Film „Terminal“ - nun ist der Iraner Merhan Karimi Nasseri auf dem Pariser Airport Roissy-Charles de Gaulle gestorben. Der 77-Jährige sei am Samstag am Terminal 2F eines natürlichen Todes gestorben, verlautete aus Flughafenkreisen. Nasseri hatte 18 Jahre lang auf dem Flughafen festgesessen, weil ihm die zur Einreise nötigen Papiere fehlten.

Der aus politischen Gründen aus dem Iran geflohene Mann war die Inspiration für den 2004 veröffentlichten Hollywood-Film „Terminal“ von Steven Spielberg. Nasseri erhielt dafür Geld, das er aber den Angaben zufolge zu großen Teilen ausgab. Seit einigen Wochen habe er wieder auf dem Flughafen gelebt. Nach seinem Tod seien bei ihm mehrere tausend Euro gefunden worden, hieß es aus Flughafenkreisen.