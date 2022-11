Ein Hauch von Grandezza: Zum Tod der Schauspielerin Christiane Hörbiger 

Ein Hauch von damenhafter Grandezza ging in vielen Rollen von ihr aus, egal ob die dahinterliegende Geschichte von Noblesse, Intrige oder Abstieg handelte. Durch die vornehme Erscheinung Christiane Hörbigers erhielten viele Filme ein künstlerisches Niveau, das sie in dramaturgischer nicht immer hatten. Unvergessen ist ihre Rolle als Patriarchin in der ZDF-Serie „Das Erbe der Guldenburgs“, die in 40 Folgen der Versuch unternahm, der Welt des Adels per trivialer Fernseherzählung ein modernes Gesicht zu verleihen. Christiane Hörbiger gelang es dabei mühelos, die Abgründe einer Adelsfamilie mit dem Hauch einer Sisi-Ästhetik zu verbinden.

Durch die Klangfarbe ihrer Stimme konnte Christiane Hörbiger ihre Wiener Herkunft kaum verbergen, sie wollte es auch nicht. Als dritte Tochter des berühmten Schauspielerehepaares Attila Hörbiger und Paula Wessely war diese zugleich ein wichtiger Bestandteil ihres familiären Erbes. Dabei hatten sich die Eltern zunächst etwas Solides für ihre Tochter vorgestellt. Die 1938 in Wien geborene Christiane sollte, so die elterlichen Pläne, nach Absolvierung der Handelsschule eine Konditorei übernehmen, aber noch ehe sie in das Berufsleben eintauchen konnte, musste das Geschäft, das die Eltern für sie erworben hatten, Insolvenz anmelden.

Volksschauspielerin mit Geheimnis

Der langanhaltende Publikumserfolg der „Guldenburgs“ war für Christiane Hörbiger gewissermaßen der Startschuss für eine Reihe von Charakterrollen, in denen sie als ältere Dame oft ein Geheimnis umwehte. Christiane Hörbiger beherrschte die Haltung zarter Eleganz ebenso wie herbe Akzente, eine Traumrolle schrieb ihr 1992 Helmut Dietl in der Komödie „Schtonk!“ auf den Leib, in der sie als Freya von Hepp an der Seite der beinahe vollständig versammelten Elite des deutschen Films von Götz George, Rolf Hoppe, Veronika Ferres und Uwe Ochsenknecht reüssierte. Am Mittwoch ist die Volksschauspielerin Christiane Hörbiger im Alter von 84 Jahren in Wien gestorben.

Nach einer Ausbildung am Max-Reinhardt-Seminar, die sie bevorzugt für eine Theaterkarriere prädestiniert hätte, folgten umgehend Angebote für Filmkomödien, etwa an der Seite von Theo Lingen und Hubert von Meyerinck. Bereits Ende der 50er-Jahre spielte sie in dem Heinz-Erhardt-Klassiker „Immer die Radfahrer“ (nach einer Idee von Hans-Joachim Kulenkampff). Durch ihre Unbeschwertheit und Professionalität war sie gewohnt, vieles wegzuspielen, darunter viele Rollen in Heimatfilmen sowie im handelsüblichen 70er-Jahre-Klamauk, mitunter garniert durch historische Rückbesinnungen auf die k.u.k.-Zeit, etwa in dem Fernsehfilm „Leutnant Gustl“ nach der Novelle von Arthur Schnitzler.

