Cannes: „Anatomie eines Falls“ mit Sandra Hüller gewinnt Goldene Palme

Die französische Filmemacherin Justine Triet hat als dritte Frau überhaupt für ihren Film „Anatomie eines Falls“ die Goldene Palme des Filmfestivals in Cannes gewonnen. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller spielt darin eine Frau, die des Mordes an ihrem Ehemann verdächtigt wird. „Es ist der intimste Film, den ich je gemacht habe“, sagte Triet bei der Preisverleihung am Samstag in Cannes.

Triet prangerte in ihrer Dankesrede den „Ausverkauf der Kultur“ durch die „neoliberale“ französische Regierung an und widmete den Preis allen jungen Filmemacherinnen und Filmemachern.

Der britische Filmemacher Jonathan Glazer, der ebenfalls als Favorit für die Goldene Palme galt, wurde mit dem Großen Preis ausgezeichnet. Auch darin spielt Hüller die Hauptrolle. Ihr Auftritt als Ehefrau des Lagerkommandanten von Auschwitz, die sich am Rand des Vernichtungslager ihrer häuslichen Idylle erfreut, hatte viele Kritiker beeindruckt. Dennoch ging sie beim Preis für die beste weibliche Rolle leer aus.

Cannes: Wim Wenders’ Hauptdarsteller Koji Yakusho bester Schauspieler

Der japanische Schauspieler Koji Yakusho hat für seine Rolle im Film „Perfect Days“ von Wim Wenders den Preis als bester Schauspieler gewonnen. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Der 67-Jährige spielt in dem Film einen Mann, der in Tokio lebt und Toiletten reinigt. „Es ist die letzte Nacht, aber überall auf der Welt machen Filmemacher das Kino von morgen“, sagte die Moderatorin Chiara Mastroianni bei der Preisverleihung.

Die Goldene Kamera für den besten Debütfilm ging an Thien An Pham für „Inside The Yellow Cocoon Shell“. Die Goldene Palme für den besten Kurzfilm erhielt Flóra Anna Buda für „27“.