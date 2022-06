London - Die langjährige James-Bond-Produzentin Barbara Broccoli hat erneut klargestellt, dass die Filmreihe um den berühmten Geheimagenten fortgesetzt wird.

Allerdings werde es noch mindestens zwei Jahre dauern, bis die Dreharbeiten zum nächsten 007-Abenteuer beginnen könnten, sagte Broccoli dem Online-Magazin „Deadline“.

Nach dem dramatischen Ende des bisher letzten Films „Keine Zeit zu sterben“ gehe es nun darum, James Bond neu zu erschaffen. „Wir erfinden neu, wer er ist“, sagte die 62-Jährige. „Und das braucht Zeit.“

Für die Rolle von James Bond ist „niemand im Rennen“

Die Suche nach einem neuen Hauptdarsteller habe deshalb noch nicht begonnen. „Niemand ist im Rennen“, betonte Broccoli mit Blick auf ständig neu aufkommende Gerüchte über einen Nachfolger von Daniel Craig. „Wir müssen uns überlegen, welche Richtung wir mit ihm einschlagen, darüber sprechen wir. Es gibt kein Drehbuch, und wir können uns auch keins ausdenken, bevor wir entschieden haben, wie wir den nächsten Film angehen wollen. Denn es ist wirklich eine Neuerfindung von Bond.“

Mit der Verkündung eines neuen Darstellers ist im Jubiläumsjahr der Filmreihe demnach nicht zu rechnen. Vor 60 Jahren, am 5. Oktober 1962, kam der erste Bond-Film „Dr. No“ (deutscher Titel: „James Bond – 007 jagt Dr. No“) mit Sean Connery in die Kinos. In 25 offiziellen Filmen - das Remake „Sag niemals Nie“ nicht mitgezählt - spielten neben Connery auch George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt Craig den britischen Agenten.