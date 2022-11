Finanzbeamter bei Betriebsprüfung erstochen Drama in Nordfrankreich: Ein Antiquitätenhändler tötet einen Finazbeamten und danach sich selbst. Die Hintergründe sidn völig unklar. dpa

Bullecourt -Bei einer Betriebsprüfung ist ein Finanzbeamter in Nordfrankreich von einem Antiquitätenhändler erstochen worden. Haushaltsminister Gabriel Attal unterrichtete den Senat in Paris am Montagabend über den Angriff und sprach von einem Drama. „Dieser Mann machte einfach nur seine Arbeit, wie jeden Tag.“