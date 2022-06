Nach Informationen aus Regierungskreisen soll die Neuverschuldung des Bundes 2023 auf 17,2 Milliarden Euro sinken. Damit würden die Vorgaben der Schuldenbremse knapp eingehalten werden. Möglich werden solle dies durch das Auslaufen Corona-bedingter Ausgaben, aber auch dank höherer Steuereinnahmen sowie durch stärkere Entnahmen aus Rücklagen.

Kabinett: Haushaltsentwurf soll am Freitag beschlossen werden

Die Neuverschuldung liegt damit deutlich über den noch in den Haushaltseckpunkten der Regierung vom März veranschlagten 7,5 Milliarden Euro. Allerdings sind den Angaben zufolge 7,7 Milliarden Euro an neuen Krediten durch Sondereffekte verursacht, die nicht auf die Schuldenbremse angerechnet werden. Deren Kredit-Obergrenze von rechnerisch 9,6 Milliarden Euro würde damit zum ersten Mal seit 2019 wieder knapp eingehalten. Für 2022 sind - vor allem noch wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen des Kriegs in der Ukraine - 138,9 Milliarden Euro neue Schulden eingeplant.

Der Haushaltsentwurf von Finanzminister Lindner (FDP) soll am Freitag vom Kabinett beschlossen werden. Er wird dann im Bundestag weiter beraten. In den Jahren 2024 bis 2026 soll die Neuverschuldung laut Finanzplan jeweils zwischen 12,3 Milliarden und 13,8 Milliarden Euro liegen. Dabei ermöglicht das bereits beschlossene 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen in den kommenden Jahren zusätzliche Ausgaben zur Stärkung der Bundeswehr, ohne dass die dafür erforderlichen Kredite auf die Schuldenbremse angerechnet werden.