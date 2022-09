Als kleiner Junge wollte Christian Lindner (FDP) laut eigener Aussage Bauer werden, nun hat der Bundesfinanzminister immerhin viele Hobbys in der Natur. „Ich bin sehr intensiv in der Natur unterwegs, wann immer es meine Zeit erlaubt“, sagte der Politiker am Donnerstagabend bei einer Veranstaltung des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Der 43-Jährige überlege immer, etwas Neues zu lernen.

„Für mich ist das eine Art intellektueller Ausgleichssport.“ Lindner habe bereits einen Jagdschein, einen Fischerschein – und arbeite auch gerade am kleinen Reitabzeichen. „Das Nächste ist: Imkern“, kündigte er an.

Dafür habe Lindner das Fahren von Autorennen seit längerer Zeit hintangestellt „Die Lizenz des Rennfahrers Christian Lindner ist schon ein bisschen älter und ungenutzt“, sagte er beim Blick auf ein Foto von seiner Homepage, das ihn in Rennfahrermontur vor einem Rennauto zeigt.