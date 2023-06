Berliner Finanzsenator Evers fordert das Doppelte vom Bund für Flüchtlinge

Am 15. Juni treffen Bund und Länder erneut aufeinander, um über höhere Zahlungen für Flüchtlinge zu entscheiden. Berlins Finanzsenator will eine Verdopplung der Hilfen.

Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) fordert, dass der Bund mehr und schneller Kosten für die Flüchtlingsversorgung übernimmt. Der Bund müsse in seinen Augen die Hälfte der Kosten übernehmen, also etwa das Doppelte der derzeit gezahlten Leistungen, sagte Evers am Sonntag dem Tagesspiegel.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte den Ministerpräsidenten der Länder beim Flüchtlingsgipfel am 10. Mai eine weitere Milliarde für das laufende Jahr zugesichert. Der Berliner Anteil an dieser Einmalzahlung beträgt laut Evers rund 56 Millionen Euro. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein,“ sagte Evers.

Anteil des Bundes an Kosten der Flüchtlingsversorgung gesunken

Am 15. Juni treffen sich Vertreter von Bund und Ländern erneut und wollen dann über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Länder für deren Flüchtlingsversorgung entscheiden. Evers kritisierte im Gespräch mit dem Tagesspiegel, dass der Anteil des Bundes an den Kosten deutlich zurückgegangen sei. „Wir brauchen einen auf Dauer angelegten, kalkulierbaren Mechanismus für die Unterstützung aus dem Bund“, sagte er.

Die Länder hatten bereits vor dem Treffen im Mai ein „atmendes System“ gefordert, das sich automatisch variierenden Flüchtlingszahlen angleicht. An einem Konzept dafür arbeitet derzeit eine Arbeitsgruppe, die am 15. Juni einen Zwischenbericht vorlegen soll. Die Entscheidung über ein dynamisches Finanzierungssystem soll aber erst im November fallen.

Dazu sagte Berlins Finanzsenator: „Wir brauchen diese Unterstützung dringend und zwingend“, so Evers. „Und zwar nicht erst irgendwann, unbestimmt, vielleicht. Wir brauchen Verlässlichkeit, auch für die Zukunft.“