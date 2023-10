Die Farbattacke der Letzten Generation auf das Brandenburger Tor hat einen erheblichen Schaden an dem Symbol der Deutschen Einheit angerichtet. Die Reinigung wird mehrere Wochen dauern, die Kosten dafür werden sich sechsstellige Summe belaufen, teilte die landeseigene Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) mit. Berlins Finanzsenator Stefan Evers (CDU) hat nun klargemacht, wer für die Kosten aufkommen muss.

„Wir werden diese Kriminellen zur Rechenschaft ziehen. Für die Kosten ihrer Straftaten müssen sie persönlich geradestehen“, sagte Evers der Sendung RTL Direkt. Die BIM kündigte zudem an, unabhängig vom Strafverfahren gegen die Verursacher zivilrechtliche Schadensersatzansprüche geltend machen zu wollen. „Das Farbgemisch ist wegen seines Wasseranteils tiefer in den Sandstein eingedrungen als zunächst angenommen“, schilderte eine Sprecherin der BIM.

Historikerin Hedwig Richter will Farbe am Brandenburger Tor belassen

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation hatten am 17. September alle Säulen des Brandenburger Tors mit oranger Farbe besprüht. Die Polizei nahm damals 14 Klimaaktivisten fest. Sie ermittelt nach eigenen Angaben wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, die Aktion beschädige „unseren freiheitlichen Diskurs“. Die bekannte Historikerin Hedwig Richter twitterte dagegen: „Ein würdiger Gebrauch unseres Nationaldenkmals. Mir fällt momentan kein besserer ein.“ Sie meinte damit, dass das Tor nun an die Dringlichkeit des Klimaschutzes ermahne. Damit hat es eine weitere Zuschreibung bekommen, wie so oft in seiner Geschichte.