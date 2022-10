Finanzstraftaten und Cybercrime besorgen Polizei am meisten Welche Kriminalitätsbereiche werden künftig zunehmen? Die Internationalen Polizeiorganisation Interpol hat weltweit Polizistinnen und Polizisten befragt. Dab... dpa

ILLUSTRATION - Interpol hat einen Bericht zu weltweiten Kriminalitätstrends veröffentlicht. Nicolas Armer/dpa/Illustration

Lyon -Polizeibeamte sehen derzeit nach einem Bericht der Internationalen Polizeiorganisation Interpol die Internetkriminalität und Finanzstraftaten weltweit als größte Bedrohungen. Wie die Behörde mit Sitz in Lyon am Mittwoch mitteilte, geht sie auch davon aus, dass diese Kriminalitätsbereiche in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden.