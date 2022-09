Das ungarische Parlament wird kommende Woche über mehrere Gesetzesentwürfe abstimmen, die eine Kürzung von EU-Hilfen für das Land abwenden sollen. Die entsprechenden Entwürfe werden „voraussichtlich am Montag und Freitag dem Parlament vorgelegt und im November in Kraft treten“, sagte der Stabschef von Ministerpräsident Viktor Orban, Gergely Gulyas, am Samstag. Damit dürfe der Weg für ein Ende des Streits mit der Kommission frei sein, fügte er hinzu.

Die Gesetzesänderungen sollen unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen Korruptionsbekämpfungsstelle umfassen, welche die Verwendung von EU-Geldern überwachen sollen. Außerdem sind Maßnahmen geplant, um den Gesetzgebungsprozess transparenter zu gestalten.

EU-Parlament: Ungarn ist keine Demokratie mehr

Die EU hatte Ungarn am Donnerstag abgesprochen, noch eine vollwertige Demokratie zu sein und berät am Sonntag über eine mögliche Kürzung milliardenschwerer EU-Hilfen. Die EU-Kommission wirft dem Mitgliedsland einen unzureichenden Kampf gegen die Korruption sowie schwerwiegende Grundrechts-Defizite vor. Sie hatte deshalb im April den sogenannten Rechtsstaats-Mechanismus aktiviert. Er erlaubt in solchen Fällen Mittelkürzungen.

In dem Streit hält Brüssel bereits von Budapest beantragte Mittel aus dem Corona-Hilfsfonds in Höhe von rund 5,8 Milliarden Euro zurück. Die Ankündigung Budapests erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die ungarische Wirtschaft durch eine schwache Währung und galoppierende Inflation zunehmend unter Druck steht.