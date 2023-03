Finnisches Parlament stimmt für Nato-Beitritt Mit breiter Mehrheit hat das finnische Parlament den Weg für das Land in die Nato geebnet. Und auch aus Ungarn könnte bald grünes Licht kommen. dpa

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin Heikki Saukkomaa/imago

Helsinki/Budapest -Der Weg von Finnland in die Nato ist zumindest von finnischer Seite aus frei. Das Parlament in Helsinki stimmte mit breiter Mehrheit für einen Regierungsvorschlag zur Gesetzgebung, die für den Beitritt des Landes in das westliche Verteidigungsbündnis nötig ist.