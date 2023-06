Zu schnell unterwegs: Finnischer Millionär muss 121.000 Euro Bußgeld zahlen

In Finnland werden Bußgelder abhängig vom Einkommen berechnet. Das soll soziale Gerechtigkeit fördern. Einen reichen Geschäftsmann kommt das nun teuer zu stehen.

Millionär Anders Wiklöf (Mitte) bei einem jährlich ausgerichteten Benefizkonzert in Aland. TT/imago

Wegen zu schnellen Fahrens hat einer der reichsten Geschäftsmänner Finnlands einen Strafzettel über satte 121.000 Euro bekommen. Was zunächst klingt wie ein verspäteter Aprilscherz, liegt an einem Gesetz, dass es in Finnland schon seit über 100 Jahren gibt. Denn dort werden Bußgelder – im Namen sozialer Gerechtigkeit – basierend auf dem jeweiligen Einkommen einer Person berechnet.

Unternehmer Anders Wiklöf – der als Gründer einer millionenschweren Investmentgruppe ein Vermögen gemacht hat – war laut Medienberichten in der autonomen finnischen Region Aland mit dem Auto unterwegs, als er in einer Tempo-50-Zone mit 82 km/h geblitzt wurde. „Ich wollte gerade abbremsen, aber ich bin wohl nicht schnell genug gewesen“, sagte Wiklöf der finnischen Zeitung Nya Aaland. Sowas passiere eben. Da es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art handelte, wurde dem 76-Jährigen zudem für zehn Tage der Führerschein entzogen.

Sozialer Ausgleich: So funktionieren einkommensabhängige Bußgelder

Solche enorm hohen Bußgelder sind in Finnland zwar eher selten, kommen aber immer wieder vor, wenn besonders wohlhabende Bürger sich Verstöße im Straßenverkehr erlauben. Die Höhe eines Strafzettels richtet sich dort nämlich nach festgelegten Tagessätzen, die wiederum basierend auf dem täglich zur Verfügung stehenden Nettoeinkommen berechnet werden. So soll sichergestellt werden, dass reiche Menschen das Bußgeld genauso spüren wie Durchschnittsbürger. In Schweden, Norwegen und der Schweiz gelten inzwischen ähnliche Gesetze.

Wiklöf, der von Einheimischen der Inselgruppe auch als „König“ von Aland betitelt wird, musste bereits 2013 und 2018 jeweils tief in die Tasche greifen. Damals wurden wegen Verstößen im Straßenverkehr 63.ooo Euro beziehungsweise 95.000 Euro fällig.

„Ich bedaure diese Angelegenheit sehr“, versicherte der 76-Jährige nach seinem inzwischen dritten Superknöllchen. „Aber ich habe gehört, dass man in Finnland anderthalb Milliarden Euro im Gesundheitswesen einsparen will, also hoffe ich, dass das Geld dort einige Lücken schließen kann. Im Idealfall würde ich mir wünschen, dass es für diesen Zweck verwendet wird.“