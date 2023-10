Finnland: Druckabfall in Unterwasser-Gaspipeline – Erinnerungen an Nord-Stream-Lecks

In der Offshore-Gaspipeline zwischen Finnland und Estland haben die örtlichen Gasttransportnetzbetreiber kurz vor 2 Uhr Ortszeit am Sonntag einen „ungewöhnlichen Druckabfall“ entdeckt. Dies schreibt das Unternehmen Gasgrid Finland Oy auf seiner Website. Finnlands Gassystem sei stabil und die Versorgung sei über das schwimmende LNG-Terminal Inkoo gesichert, hieß es. Estnische Nutzer würden aus Lettland beliefert, schrieb der Gasfernleitungsnetzbetreiber Elering in einer anderen Erklärung.

Gasgrid Finland teilt mit, dass die Ventile in der 77 Kilometer langen Unterwasser-Pipeline Balticconnector nun geschlossen seien. Das mutmaßliche Leck sei damit gestoppt. Derzeit arbeite man gemeinsam mit der estnischen Elering an der Aufklärung des Vorfalls. Das mutmaßliche Leck an der Balticconector-Pipeline lässt Erinnerungen an die Explosionen an der Nord-Stream-Pipeline vor einem Jahr wach werden. Nord Stream 1 und 2 wurden durch Sprengstoff-Anschläge zerstört. Noch ist unklar, wer für die Explosionen verantwortlich ist.