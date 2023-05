Finnlands Noch-Regierungschefin Sanna Marin lässt sich scheiden. Sie und ihr Mann Markus Räikkonen hätten „gemeinsam“ die Scheidung eingereicht, teilten die 37 Jahre alte Politikerin und Räikkonen am Mittwoch jeweils auf ihren Instagram-Seiten mit. „Wir sind dankbar für 19 gemeinsame Jahre.“ Außerdem würden sie „beste Freunde“ bleiben und zusammen mit ihrer fünfjährigen Tochter weirer „Zeit als Familie“ verbringen.

In einer Instagram-Story informierte Marin ihre Follower über ihre Scheidung. SAnna Marin/Instagram

Marins sozialdemokratische SDP war bei der Parlamentswahl Anfang April hinter Konservativen und Rechtspopulisten auf dem dritten Platz gelandet. Die beiden erstplatzierten Parteien verhandeln derzeit über ein neues Regierungsbündnis. Bis zum Abschluss der Verhandlungen bleibt Marin geschäftsführend im Amt. Sie hat angekündigt, im September den Vorsitz ihrer SDP aufzugeben und nur noch einfache Abgeordnete im finnischen Parlament zu sein.

Sanna Marin: Partyfotos sorgten für Häme und Kritik

Marin war 2019 zur jüngsten Regierungschefin der Welt gewählt worden. Sie führte eine Mitte-links-Regierung und profilierte sich während der Corona-Pandemie als Krisenmanagerin. Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs führte sie ihr an Russland grenzendes Land in die Nato.

Ende August vergangenen Jahres hatte ein in Online-Netzwerken verbreitetes Video von Marin für Aufregung gesorgt, das die Ministerpräsident beim ausgelassenen Tanzen und Feiern mit Freunden und Prominenten zeigt. Der Fall ging um die Welt. Es entzündeten sich Diskussionen zum Verhalten von Staats- und Regierungschefs in ihrem Privatleben, einige forderten einen Drogentest von Marin. Andere verteidigten Marin und kritisierten die Reaktionen auf das Party-Video als überzogen und werteten diese als Feindlichkeit gegenüber Frauen an der Macht.