Fische in der Oder große Verlierer in der Tierwelt 2022 Bedrohte Arten finden sich in allen Regionen der Welt. Auch in unseren Breiten sind die Bedingungen teils problematisch. Das zeigt die WWF-Bilanz zu Gewinner... dpa

ARCHIV - Unzählige Fische sind in der Oder verendet. Patrick Pleul/dpa

Berlin -Fische in der Oder und bestimmte Insekten: Zu den Verlierern des Jahres in der Tierwelt gehören aus Sicht der Umweltstiftung WWF auch Bestände in Deutschland.