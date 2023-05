Flammen greifen auf Haus über: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin -Nach einem Brand in Berlin-Neukölln ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Polizisten hätten das Feuer im Stadtteil Rudow bei ihrer Streifenfahrt am späten Montagabend bemerkt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach brannte ein Carport und die Flammen drohten auf das angrenzende Einfamilienhaus überzugreifen. Einer der Beamten habe die Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 68 und 70 Jahren, informiert. Kurz nachdem sie das Haus verlassen hatten, geriet laut Polizei der Dachstuhl des Hauses in Brand.

Die Feuerwehr war mit rund 80 Feuerwehrleuten im Einsatz, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Am frühen Dienstagmorgen war das Feuer im Dachgeschoss des rund 120 Quadratmeter großen Hauses demnach gelöscht. Durch die erhebliche Hitze seien auch zwei Geräteschuppen auf dem angrenzenden Grundstück beschädigt worden, hieß es von der Polizei. Verletzt wurde niemand.