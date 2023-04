Fleischklops aus der Steinzeit: Forscher produzieren Mammut-Hack

Ein Gaumenschmaus aus der Steinzeit: Forscher haben ein riesiges Mammut-Fleischbällchen im Labor produziert. Wie das australische Unternehmen Vow auf einer eigenes für das Mammut-Fleisch erstellten Website mitteilt, stellten Forscher die kuriose Mahlzeit kürzlich im niederländischen Nemo Science Museum in Amsterdam vor.

„Unter Verwendung neuer und innovativer Technologie wurde das Mammut-Fleischbällchen aus der DNA des ausgestorbenen Wollmammuts hergestellt und mit Teilen der DNA des afrikanischen Elefanten (einem nahen Verwandten des Mammuts) vervollständigt“, heißt es.

Es handelt sich dabei um sogenantes In-vitro-Fleisch und soll das Nahrungsmittel der Zukunft sein. Bei dem Verfahren wird echtes Tierfleisch mit Hilfe innovativer Molekulartechnologie aus den Zellen von Tieren – und nicht aus den Tieren selbst – gezüchtet.

Das Mammut-Fleischbällchen imago/Cover-Images

Im Labor kultiviertes Fleisch könnte einen niedrigeren CO2-Fußabdruck hinterlassen als herkömmliches Fleisch, so Wissenschaftler. James Ryall, Chief Scientific Officer von Vow bewirbt sein Produkt so: „Das wirklich Aufregende an diesem Projekt ist die Fähigkeit, ein Protein herzustellen, das seit Tausenden von Jahren nicht mehr existiert. Kultiviertes Fleisch ermöglicht es uns, die Grenzen der kulinarischen Innovation zu erweitern und völlig neue Esserlebnisse zu schaffen.“

Fleisch-Fans müssen sich allerdings noch gedulden, bis sie das riesige Bällchen verspeisen können. Noch laufen Tests, wie der menschliche Körper auf das steinzeitliche Protein reagiert. Im Amsterdamer Nemo Museum kann es aber bereits besichtigt werden.