Tödlicher Vorfall in NRW

:

Fleischkonzern Tönnies: Mitarbeiter soll Kollegen erstochen haben

Der Vorfall geschah am Freitag im Hauptwerk in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh). Das 33-jährige Opfer starb in der Klinik, sein Kollege wurde festgenommen.

Artikel anhören