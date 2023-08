Der Berliner Rapper Fler hat den Youtuber und Twitch-Streamer MarvinCalifornia bedroht. Außerdem soll Fler in seiner Instagram-Story das Facebook-Profil der Mutter des Streamers gepostet haben. Das geht aus einer Reihe von Screenshots und Tweets hervor, die MarvinCalifornia am Montag und Dienstag auf Twitter veröffentlichte. Laut B.Z., die als erstes über den Streit berichtete, ermittelt nun die Berliner Polizei gegen Fler wegen Bedrohung.

MarvinCalifornia, der etwa 69.000 Follower auf Youtube hat, hatte sich von seinem Wohnort in den USA über Twitter an die Polizei gewandt. Darin berichtete er, dass ihn Fler seit Monaten mit Drohnachrichten und Anrufen belästige. Er habe große Angst vor ihm. „Ich würde gern wieder nach Deutschland kommen aber er will mich dann ‚jagen‘“, schreibt MarvinCalifornia in dem Post weiter. Später gab MarvinCalifornia noch einmal ein Update: Fler habe ihm jetzt noch geschrieben, er wolle ihn schlachten, sobald er nach Deutschland komme.

Hi @polizeiberlin! Der Rüpelrapper @FLER belästigt mich seit Monaten mit Drohnachrichten und Anrufen. Ich habe sehr Angst vor ihm. An wen kann ich mich wenden, um nächste Schritte einzuleiten? Ich würde gern wieder nach Deutschland kommen aber er will mich dann “jagen”. Lg! pic.twitter.com/KwO42XNnEO — Marvin California (@princeofhalle) August 7, 2023

Fler und MarvinCalifornia hatten sich zwischendurch offenbar vertragen

In einem nächsten Tweet bedankte sich MarvinCalifornia bei der Polizei für das „schnelle Reagieren.“ Dass die Polizei nun involviert ist, hielt Fler aber offenbar nicht davon ab, den Streit weiter eskalieren zu lassen. Wie MarvinCalifornia in einem weiteren Tweet und einem Youtube-Video berichtet, soll Fler in seiner Instagram-Story das Profil von MarvinCalifornias Mutter gepostet haben, um den Streamer einzuschüchtern. Die Story war am Dienstagabend nicht mehr zu sehen.

Ursprung des ganzen Streits ist nach Angaben von MarvinCalifornia eine Kritik, die er vor Monaten gegenüber Fler und dessen Stream geäußert hatte. Zwischendurch hatten beide sich anscheinend wieder versöhnt, lange hielt der Frieden aber offensichtlich nicht an.

Fler ist vorbestraft und auf Bewährung. Das Amtsgericht Tiergarten hatte den Rapper im November 2022 wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Sachbeschädigung und der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten zu einem Jahr und vier Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Außerdem sollte er 10.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen.