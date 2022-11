Flick sieht in der Mannschaft „überhaupt keine Angst“ – Sané mit dabei Vor dem brisanten Gruppenduell mit Spanien ist Bundestrainer Hansi Flick trotz des WM-Fehlstarts gegen Japan weiter von seinem Team überzeugt. dpa

Bundestrainer Hansi Flick spricht beim Abschlusstraining mit Leroy Sané. dpa/Federico Gambarini

Al-Rajjan -Vor dem brisanten Gruppenduell mit Spanien ist Bundestrainer Hansi Flick trotz des WM-Fehlstarts gegen Japan weiter von seinem Team überzeugt. „Ich sehe in der Mannschaft überhaupt keine Angst. Die Mannschaft hat so viel Erfahrung, die Mannschaft hat so hohe Qualität, da geht es einfach darum, dass man sich auf das Spiel freut“, sagte Flick in einem Interview der ARD-Sportschau.