Fliegerbombe gefunden: Entschärfung am Donnerstag

Berlin -Bei Bauarbeiten in Berlin-Friedrichshain ist am Dienstag eine 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sollen Techniker den Sprengkörper am Donnerstag entschärfen. Der genaue Radius, in dem Menschen evakuiert werden müssen, stand zunächst nicht fest. Die Bombe liege auf einer Baustelle in der Lange Straße. In der Umgebung befinden sich unter anderem der Berliner Ostbahnhof, mehrere S-Bahn-Strecken und ein Gymnasium.