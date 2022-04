Flixbus und Flixtrain werden bald wieder mehr Ziele anfahren. Das Unternehmen Flixmobility hat bei der Vorstellung seines Sommerfahrplans mitgeteilt, dass zahlreiche neue Städte in sein Zugnetz eingebunden werden sollen. Auch Haltepunkte, die während der Pandemie nicht angesteuert wurden, stehen dann wieder auf dem Plan. Bis zum Sommer soll die Zahl der angefahren Haltestellen auf 70 steigen. Demnach fahren die grünen Züge dann erstmals auch nach Dresden – Anreise ab Berlin möglich.

Die Flixbus-Fernbusse sollen unterdessen ab sofort wieder 270 Haltepunkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ansteuern. „Wir sind überzeugt, dass die Reiselust der Menschen in den kommenden Monaten sehr stark zunehmen wird, und werden ein umfangreiches Angebot für sie parat haben – egal, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen“, sagt André Schwämmlein, Mitgründer und CEO von Flixmobility. Tickets für die neuen Verbindungen können ab sofort gebucht werden.