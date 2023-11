Einmal im Monat versammeln sich auf der Trabrennbahn in Karlshorst keine Rennpferde, sondern Dutzende Händlerinnen und Händler zum Antikflohmarkt. An diesem Samstag und Sonntag von 9 bis 17 Uhr ist es wieder so weit. Ob Möbel, Kleidung oder Sammlerwaren: Hier werden gewiss alle fündig.

Denn was tun Berlinerinnen und Berliner am Wochenende, wenn sie nicht gerade brunchen gehen? Sie klappern die Flohmärkte der Hauptstadt ab. Und davon gibt es eine ganze Menge. Wo finde ich die besten Vintage-Möbel? Neue Musik für den Plattenspieler? Oder Kleidung für alle Anlässe? Die Möglichkeiten in Berlin sind grenzenlos. Eine Übersicht.

Das sind die besten Flohmärkte in Berlin-Mitte Flohmarkt am Leopoldplatz in Wedding : Jeden Samstag im Sommer von 10 bis 16 Uhr und im Winter von 10 bis 15 Uhr, freier Eintritt.

Etwa 70 Händlerinnen und Händler bieten verschiedenste Schnäppchen an, von Messinglampen bis zum Zelt, aber auch Kleidung und Kleinmöbel.

Flohmarkt am Arkonaplatz : Jeden Sonntag außer an den gesetzlich ausgeschlossenen Sonntagen von 10 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Neben Antiquitäten, Büchern, Tonträgern, Möbeln, Kunsthandwerk und Krimskrams werden auch viele Produkte aus der ehemaligen DDR angeboten.

Antik- und Buchmarkt am Bode-Museum : Jeden Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Etwa 60 Händlerinnen und Händler verkaufen jede Menge Bücher, Schallplatten, Kunsthandwerk, Schmuck, Geschirr, Besteck, Münzen, alte Postkarten und Mobiliar.

Flohmarkt am Haus der Statistik in Berlin-Mitte : An fünf Terminen im Jahr jeweils von 14 bis 19 Uhr, nächster Termin: 18. November, freier Eintritt.

Von Second-Hand-Bekleidung über Hausrat, Kunst(-handwerk) und DIY bis hin zu Kindersachen und Spielzeug: Das Angebot ist riesig.

Kunstmarkt am Zeughaus (Deutsches Historisches Museum): Jeden Samstag und Sonntag und an genehmigten Feiertagen von 11 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Künstlerinnen, Kunsthandwerker und Designer bieten ihre Werke an, von Malerei, Grafik und Plastik bis hin zur Fotografie, Mode und Digital Art.

Auf Flohmärkten in Berlin findet man auch schöne Antiquitäten. Bartomeu Balaguer Rotger/imago

Das sind die besten Flohmärkte in Friedrichshain-Kreuzberg RAW-Flohmarkt auf dem RAW-Gelände in der Revaler Straße : Jeden Sonntag von 8 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Viele private und einige gewerbliche Händlerinnen und Händler präsentieren an den Ständen Kleidung, Taschen, Schmuck, Haushaltswaren, Lampen und Dekoration, Antiquitäten und Kunsthandwerk.

Flohmarkt am Boxhagener Platz : Jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr, freier Eintritt.

Private Verkäuferinnen und gewerbliche Händler bieten Hausrat, Bücher, Kunst, Spiele, Mode, Secondhand, Taschen und Vinyl an.

Antik- und Sammlermarkt am Ostbahnhof : Jeden Sonntag (außer an den Sonntagen, an denen der Antikflohmarkt in Karlshorst stattfindet) von 9 bis 17 Uhr an der Nordseite des Ostbahnhofs, freier Eintritt.

120 bis 150 Händlerinnen und Händler bieten Antiquitäten wie Möbel, Kunst, Porzellan, Schmuck, Briefmarken, Münzen und Postkarten sowie antiquarische Bücher, Papier und Schallplatten an.

Trödelmarkt am Marheinekeplatz im Bergmannkiez: Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr (Sommerzeit) und 11 bis 16 Uhr (Winterzeit), freier Eintritt.

Private Verkäufer und kleinere Händlerinnen verkaufen Antiquitäten, Mode, Kinderbekleidung sowie Spielzeug, Fahrräder und Zubehör, ausgefallene Kunst und Designerstücke, Handarbeiten, Bücher, Gebrauchströdel, Platten und DVDs.

Alte Schallplatten gibt es fast auf allen Berliner Flohmärkten. Michael Eichhammer/imago

Das ist der beste Flohmarkt in Neukölln Nowkoelln Flowmarkt am Maybachufer zwischen Nansen- und Liberdastraße: In der Regel jeden zweiten Sonntag von 10 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Es gibt ein breites Angebot von Second-Hand-Bekleidung, Vintage, Taschen und Accessoires, Kunsthandwerk und Design, Elektro, Möbeln, Alltagsgegenständen, Musik, Büchern und Handytaschen.

Auf dem Nowkoelln Flohmarkt am Maybuchufer gibt es unterschiedlichste Alltagsgegenstände. Revierfoto/imago

Das sind die besten Flohmärkte in Lichtenberg Antik- & Designgroßflohmarkt Trabrennbahn Karlshorst : An ausgewählten Terminen (siehe Webseite) von 9 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Hier findet man Antiquitäten, Möbel, Kunst und diverse Sammlerwaren.

Trödelmarkt an der Landsberger Allee auf dem Ikea-Parkplatz : Jeden Sonntag (außer an verkaufsoffenen Sonntagen) von 8 bis 15 Uhr, freier Eintritt.

Privatpersonen und Gewerbetreibende bieten alles an, was im Haushalt nicht mehr benötigt wird, von Haushaltsgeräten über Textilien, Bücher bis hin zu Spielwaren.

Trödelmarkt im Tierheim Berlin: 2024 wird es neue Termine geben, die auf der Webseite zu finden sind. Geöffnet ist von 11 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

An zahlreichen Ständen werden Kleidung, Schmuck, Accessoires, Taschen und Schuhe sowie Elektroartikel, Dekoration, neuwertige Stofftiere, Bücher und Musik angeboten.

Auch einige Relikte aus DDR-Zeiten finden sich in so manchen Kisten der Berliner Flohmärkte. Socrates Tassos/imago

Das sind die besten Flohmärkte in Pankow Flohmarkt im Mauerpark : Jeden Sonntag von 10 bis 18 Uhr, freier Eintritt.

Hier findet man unter anderem Mode und Secondhand-Kleidung, Design und Schmuck, Taschen, Dekoration, Bastelmaterial, Musikinstrumente und Vinyl, aber auch Handgemachtes und Selbstgebasteltes.

HansaMarkt in der Hansastraße 188 in Weißensee: Jeden Sonntag von 9 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Verkauft wird auf dem HansaMarkt Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Technik und Bücher.

Der Flohmarkt im Mauerpark ist einer der bekanntesten in der ganzen Stadt. Mittlerweile ist er allerdings unter anderem wegen hoher Preise insbesondere bei Touris beliebt. Jürgen Held/imago

Das sind die besten Flohmärkte in Treptow-Köpenick Hallenflohmarkt an der Arena Berlin : Jeden Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr, freier Eintritt.

Hier findet sich alles von Möbeln über Elektrogeräte bis hin zu klassischem Hausrat, Autoreifen, Uhren, Nähmaschinen, Lampen, Schuhen und Krimskrams.

Flohmarkt Friedrichshagen am S-Bahnhof Friedrichshagen : Jeden Sonntag (außer an den Sonntagen an denen der Antikflohmarkt in Karlshorst stattfindet) von 8 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Zwischen 60 und 100 Händlerinnen und Händlern bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus Trödel, Einzel- oder Sammlerstücken, sowie Münzen, Porzellan, Modellbahnen, Schmuck, Weißwäsche und DDR-Nostalgika an.

Flohmarkt im Baergarten (Subaermarkt) im Revier Südost in Schöneweide: Winterpause. Weitere Termine werden auf der Webseite angekündigt, freier Eintritt.

Alte Schätze und ein buntes Angebot aus „Made in Berlin“-Produkten, Schmuck und Accessoires sowie Lifestyle-Artikel sind auf dem recht neuen Flohmarkt auf dem Revier Südost zu finden.

Wer neue Kleidung benötigt, sollte auf einen der vielen Berliner Flohmärkte schauen. Maren Winter/imago

Das sind die besten Flohmärkte in Tempelhof-Schöneberg Flohmarkt am Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz : Jeden Samstag und Sonntag (außer Volkstrauertag und Totensonntag) von 8 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Händlerinnen und Händler bieten vor dem Rathaus Schöneberg allerlei Trödel an. Von Büchern, Haushaltswaren und Möbeln über Spielsachen, Technik und Bekleidung bis Antikwaren, Spielzeug, Schmuck und Nippes ist alles dabei.

Ikea Flohmarkt Südkreuz : Jeden Sonntag von 6 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Ob Bücher, Schallplatten und CDs, Bekleidung, Taschen, Haushaltswaren, Dekoration, Kunsthandwerk oder Accessoires, das Angebot ist unendlich.

Flohmarkt Marienfelde auf dem Hornbach-Parkplatz in der Großbeerenstraße : Jeden Sonntag von 9 bis 15 Uhr, freier Eintritt.

Wer gut erhaltene Haushaltswaren, gebrauchte Kleidung, Accessoires, Bücher, Spielzeug oder Krimskrams sucht, wird hier fündig.

Schoeneboerg Flowmarkt in der Crellestraße/Großgörschenstraße: Jeden zweiten Sonntag im Monat von April bis Oktober, außer in den Sommerferien, von 11 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Verkauft werden hier Trödel, Vintage-Kleidung, Sammelobjekte, kunstgewerbliche Gegenstände und Alltagsgegenstände.

Auf dem Flohmarkt am Rathaus Schöneberg kann man am Wochenende stundenlang stöbern. Stefan Zeitz/imago

Die besten Flohmärkte in Charlottenburg-Wilmersdorf Trödel- und Kunstmarkt Straße des 17. Juni am S-Bahnhof Tiergarten : Jeden Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr, freier Eintritt.

Auf einem der größten und traditionsreichsten Flohmärkte Berlins gibt es allerlei Trödel und Antiquitäten wie Bücher, Kleidung, Möbel und Einrichtungsgegenstände, Gemälde, Stoffe, Puppen, Schmuck und Porzellan sowie Schallplatten und CDs.

Flohmarkt am Fehrbelliner Platz : Jeden Samstag und Sonntag (außer Volkstrauertag, Totensonntag, zwischen Weihnachten und Silvester) plus Ostermontag, 1. Mai und Pfingstmontag von 10 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Besucherinnen und Besucher finden hier Bücher, Schallplatten und CDs, Kleidung, Hüte, Taschen, Haushaltswaren, Dekoration und Kunsthandwerk, aber auch Möbel und Antiquitäten.

Trödelmarkt „Der Mecklenburger" auf dem Edeka-Parkplatz in der Mecklenburgischen Straße/Wiesbadener Straße: Jeden Sonntag von 8 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Rund 100 Händlerinnen und Händler bieten hier Antiquitäten, alte Möbel und gebrauchte Designprodukte, Bücher, Schallplatten und CDs sowie Kleidung und Nippes an.

Bücher muss man nicht immer neu kaufen. Auf den meisten Flohmärkten gibt es ein vielfältiges Angebot. Rolf Poss/imago

Die besten Flohmärkte in Steglitz-Zehlendorf Antik- und Trödelmarkt Goerzallee auf dem OBI-Parkplatz : Jeden Sonntag von

7 bis 14 Uhr, freier Eintritt.

Händlerinnen und Händler bieten neben Antiquitäten und Kunst auch Hausrat, Kleidung, Bücher, Musik und Spielzeuge an.

Trödelmarkt Hermann-Ehlers-Platz : Jeden Sonntag von 8 bis 16 Uhr, freier Eintritt.

Auf dem Trödelmarkt in Steglitz gibt es Kitsch, Kunst, Tonträger, Taschen, gebrauchte Kleidung, Haushaltswaren und Nippes.

Baby- und Kinderflohmarkt auf dem Breitenbachplatz : An ausgewählten Terminen von 10 Uhr bis 14 Uhr, nächster Termin am 5. November, freier Eintritt.

Auf dem Baby- und Kinderflohmarkt findet man alles, was unter der Kleidergröße 164 liegt: Gebrauchte Schuhe, Hosen, Hemden, Shirts, Kleider und Jacken. Auch Spielzeug und Babyausstattung gibt es.

Flohmarkt auf dem Breitenbachplatz: An ausgewählten Terminen von 10.30 Uhr bis 15 Uhr, nächster Termin am 12. November, freier Eintritt.

10.30 Uhr bis 15 Uhr, nächster Termin am 12. November, freier Eintritt.

Das Sortiment reicht von Bekleidung aus erster und zweiter Hand, Schmuck und Accessoires über Bücher, Bilder, Schallplatten bis zu CDs und DVDs.

Auch für Kinder gibt es auf Berliner Flohmärkten ein großes Angebot an Spielsachen, Kuscheltieren und Kleidung. Panthermedia/imago