Die EU-Grenzschutzagentur Frontex ist angeblich für zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen in der Ägäis mitverantwortlich, wie der Spiegel bezugnehmend auf einen geheimen Bericht der Antibetrugsagentur Olaf berichtet. Die Behörde habe schon früh über illegale Zurückweisungen Geflüchteter („Pushbacks“) durch griechische Grenzbeamte Bescheid gewusst und diese gezielt vertuscht.

Statt das Fehlverhalten der Grenzschützer zu melden, hätten hochrangige Frontex-Mitarbeiter dieses bewusst gebilligt und damit auch die Finanzierung von Menschenrechtsverletzungen durch europäische Steuergelder ermöglicht. Ex-Frontex-Chef Fabrice Leggeri war angesichts ähnlicher Enthüllungen bereits Ende April zurückgetreten. Laut Spiegel beweise der Olaf-Bericht nun zweifelsfrei die von EU-Geldern mitfinanzierten Vergehen auf dem Mittelmeer.

Olaf-Bericht: Unterstützte Frontex die Gefährdung Asylsuchender?

Der 129 Seiten umfassende Bericht zeichne ein erschreckendes Bild über die Zustände an den EU-Außengrenzen. Statt Asylsuchenden die ihnen nach der Genfer Flüchtlingskonvention zustehenden Rechte zu gewähren, setzten griechische Grenzbeamte die Geflüchteten angeblich systematisch und unter lebensbedrohlichen Umständen auf dem Mittelmeer aus. Bei Frontex habe man früh von den katastrophalen Zuständen in der Ägäis gewusst – und teilweise sogar per Livestream mitverfolgt, wie die Küstenwache Menschen in wackeligen Booten oder auf aufblasbaren Rettungsinseln aufs offene Meer schickte.

Menschenrechtsorganisationen berichten bereits seit Jahren über Rechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen. Laut der zivilen Seenotrettung Sea Watch arbeite Frontex „wie ein Geheimdienst, der permanent Informationen verschleiert“. Man habe mittlerweile Klage gegen die Grenzschutzagentur vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG) eingereicht.

Frontex arbeitet wie ein Geheimdienst, der permanent Informationen verschleiert. Deshalb bringen wir die Grenzagentur jetzt vor Gericht. Um ihre Praktiken aufzudecken und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Denn Menschenrechte müssen überall gelten - auch an Europas Grenzen. pic.twitter.com/57Q1PH2Vk6 — Sea-Watch (@seawatchcrew) April 28, 2022

Spiegel: Olaf-Bericht soll rechte Gesinnung Leggeris enthüllen

Im Rahmen der Ermittlungen seien auch private Chatverläufe und E-Mails Leggeris untersucht worden, berichtet der Spiegel. Diese würden den ehemaligen Chef der Grenzschutzagentur als „Mann mit rechtspopulistischen Anwandlungen“ entlarven, der Menschenrechtsverletzungen gezielt vertuscht, Menschenrechtler verachtet und sich abfällig über die „Dummheit“ verschiedener EU-Politiker geäußert haben soll.

Angesichts der jüngsten Enthüllungen gerate nun auch die EU-Kommission unter Zugzwang, da diese jährlich Millionen von Euro zur Unterstützung beim „Migrationsmanagement“ an die EU-Außengrenzen schickt. Der Olaf-Bericht beweise, dass Pushbacks auf dem Mittelmeer in mindestens sechs Fällen durch europäische Steuergelder mitfinanziert worden seien. EU-Innenkommissarin Ylva Johansson hatte die Zurückweisungen Asylsuchender durch die griechische Küstenwache zwar bereits verurteilt, bislang aber keine konkreten Maßnahmen wie beispielsweise das Kürzen von Geldern ergriffen.