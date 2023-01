Flüchtige Nandus beschäftigen Behörden und Halter Nandus werden im Osten Deutschlands häufig auch als Fleischlieferanten gehalten. In Strasburg (Uckermark) sind drei Tiere geflohen. Zwei wurden eingefangen, ... dpa

ARCHIV - Ein wild lebendes Nandus läuft bei der Futtersuche durch ein Rapsfeld. Jens Büttner/dpa/Archiv

Strasburg/Papendorf -Drei ausgebüxte Laufvögel haben Behörden und Tierretter in der Region Strasburg (Vorpommern-Greifswald) am vergangenen Wochenende auf Trab gehalten. Wie der Leiter des Storchenhofes Papendorf, Jens Krüger, am Dienstag sagte, sind am vergangenen Wochenende drei Nandus bei einem Halter aus Strasburg an der Grenze zu Brandenburg weggelaufen. Der Mann hatte insgesamt neun dieser Tiere.