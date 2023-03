Flüchtigen entkräftet auf Hochsitz erwischt Er hielt sich 13 Tage lang versteckt. Der Zugriff geschah auf einem Hochsitz in Nauen, dort konnte die Polizei den Flüchtigen aus der Sicherungsverwahrung fe... dpa

ARCHIV - Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Brandenburg an der Havel -Erleichterung in der Stadt Nauen im Havelland: Dort hat die Polizei den vor zwei Wochen geflohenen Straftäter aus der Sicherungsverwahrung am Dienstagnachmittag festnehmen können. Bereits seit Tagen konzentrierte die Polizei ihre Suchaktionen auf die Gegend um Nauen, wo der Mann früher gelebt hatte. Ein entscheidender Hinweis kam aus der Bevölkerung, so dass die Polizei den Mann auf einem Hochsitz an einem Feld nördlich des Stadtzentrums entdeckte. Er konnte widerstandlos festgenommen werden, war entkräftet, wie die Polizei mitteilte.